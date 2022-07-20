В Ираке нашли руины «затерянной крепости» Парфянского царстваРазвалины античного города, предположительно, являлись Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
13:03 (мск), источник: © РИА Новости

ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, до 40 националистов и 19 единиц бронетехники удалось ликвидировать при ударе ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в Соледаре.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Так, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Нам приказали это сделать': откровения украинских военнопленных
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВКС уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров
ВМФ РФ ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой
Союзные войска освободили село Берестовое близ Соледара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь