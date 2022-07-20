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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд прекратил дело блогера Юрия Хованского

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело о публичном оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ) против Юрия Хованского за истечением срока давности, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.

Юрий Хованский был задержан и арестован в июне 2021. Господину Хованскому предъявляли обвинение в оправдании терроризма с использованием интернета. Согласно версии следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Летом 2020 года запись была выложена на YouTube-канале с на тот момент 25 подписчиками. Блогер оставался в СИЗО до декабря 2021, когда меру пресечения сменили на запрет определенных действий. 7 июля 2022 обвинение смягчили, из него был исключен признак использования интернета.

Сам Юрий Хованский принес извинения и назвал исполнение этой песни «ужасной ошибкой».

Юлия Абугалиева

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