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10:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Заместитель главы администрации Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике ранен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко», — отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».

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