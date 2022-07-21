В Горловке замглавы района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

«Вчера, 20 июля, во время выполнения служебных обязанностей получил ранение заместитель главы администрации Калининского района города Горловка Юрий Иванович Лысенко», — отметил Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что это уже второе ранение чиновника с начала российской спецоперации на Украине.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».