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13:20 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск», — отметили там.

Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:

  • батарею реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарею самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы;
  • восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град»;
  • девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20;
  • семь артиллерийских взводов орудий Д-30.

Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области и Харьковской области.

Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в Одесской области — ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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