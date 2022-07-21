ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск», — отметили там.
Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:
Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.
Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в Одесской области — ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.
Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.