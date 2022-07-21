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12:50 (мск), источник: Известия

Мобилизованные украинцы отказываются ехать в Донбасс из-за высоких потерь

Мобилизованные в ВСУ жители западных регионов отказываются ехать в Донбасс из-за высоких потерь на востоке страны, рассказали 21 июля в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по факту инцидента командование ВСУ приняло решение разоружить бригаду, а само подразделение переформатировать. Зачинщики отказа от участия в боевых действиях были арестованы.

Накануне, 20 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источники среди российских силовиков сообщило, что из каждой области Украины с населением от 2 млн жителей мобилизованы уже по 20−30 тыс. человек.

Ранее, 17 июля, стало известно, что бойцы 34-го батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) написали письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором детально изложили, почему больше не хотят оставаться в зоне боевых действий.

11 июля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинцы призывного возраста стали чаще вставать на учет в военкомат не по месту жительства, поэтому увеличилось число выдач повесток в общественных местах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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