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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям», — заявил генерал.

По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео «акты мародерства», якобы совершенные российскими солдатами.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», — добавил Мизинцев.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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