Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

«Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям», — заявил генерал.
По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео «акты мародерства», якобы совершенные российскими солдатами.
«Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», — добавил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.