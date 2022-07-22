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03:35 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Чубайса сообщил об отсутствии потерпевших в деле о краже имущества

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приступил в четверг к рассмотрению по существу уголовного дела о краже имущества на 70 млн рублей у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Как сообщил в пятницу ТАСС адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, в настоящее время в деле «фактически» отсутствуют потерпевшие.

Источник: AP 2022

«Гособвинение планировало в четверг начать слушание уголовного дела в суде без потерпевшего — Чубайса, выставив в качестве представителя потерпевшего некоего Мосина. Однако в связи с тем, что полномочия Мосина по доверенности просрочены, а сам он не горит желанием выступать в роли представителя, таким образом на сегодняшний день потерпевших по делу “фактически” нет», — рассказал защитник.

Ранее адвокат сообщил, что никто из фигурантов вину не признает. Следующие заседания назначены на 17 августа и 31 августа.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-гендиректор «Роснано» вызывался ранее в суд для дачи показаний, однако ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные фигуранты — член федерального политического совета «Парнас» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин — обвиняются только в краже. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи по этому делу взяты под госзащиту в связи с поступающими им угрозами, установлены не все соучастники преступления.

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