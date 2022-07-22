В спецоперации на Украине применили новейший легкий ударный дрон «Ласточка»

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса “Ласточка” нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сказал он.
По словам собеседника агентства, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы.
«Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха», — добавил он. Другой информации об использовании «Ласточки» на Украине, а также возможные районы ее применения источник ТАСС не раскрыл.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее об использовании БПЛА «Ласточка» в спецоперации официально не сообщалось.
Впервые дроны применяли российские военные во время основного эпизода стратегических учений «Запад» на полигоне Мулино в сентябре 2021 года. В открытых источниках о БПЛА «Ласточка» информации практически нет. Известно, что беспилотник запускают с помощью катапульты, а под его фюзеляжем размещают малогабаритные боеприпасы.