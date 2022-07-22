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04:08 (мск), источник: ТАСС

В спецоперации на Украине применили новейший легкий ударный дрон «Ласточка»

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В зоне проведения военной спецоперации на Украине используют новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса “Ласточка” нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сказал он.

По словам собеседника агентства, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы.

«Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха», — добавил он. Другой информации об использовании «Ласточки» на Украине, а также возможные районы ее применения источник ТАСС не раскрыл.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее об использовании БПЛА «Ласточка» в спецоперации официально не сообщалось.

Впервые дроны применяли российские военные во время основного эпизода стратегических учений «Запад» на полигоне Мулино в сентябре 2021 года. В открытых источниках о БПЛА «Ласточка» информации практически нет. Известно, что беспилотник запускают с помощью катапульты, а под его фюзеляжем размещают малогабаритные боеприпасы.

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