В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Корреспонденты РИА Новости побывали на одной из таких позиций. На земле видны места, где были установлены орудия. Между ними на земле — воронка от разрыва снаряда. Позиция практически полностью сожжена. После себя ВСУ оставили снаряды и пороховые заряды.
В личной беседе российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.