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06:22 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные все чаще применяют западные артиллерийские системы

ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости обнаружили позицию уничтоженных американских гаубиц. Группировка российских войск «О» (Отважные) продолжает наступление в сторону Северска в ДНР. Стороны активно применяют ствольную и реактивную артиллерию.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Корреспонденты РИА Новости побывали на одной из таких позиций. На земле видны места, где были установлены орудия. Между ними на земле — воронка от разрыва снаряда. Позиция практически полностью сожжена. После себя ВСУ оставили снаряды и пороховые заряды.

В личной беседе российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.

Собеседники отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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