Глава MI6 заявил о высылке из Европы половины российских шпионов

«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал он на конференции по безопасности в американском Аспене.
При этом он не привел никаких доказательств в пользу своих расчетов.
Ранее, 6 июля, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов по-прежнему прорабатываются, уточнив, что в настоящее время нет «никакой больше конкретики помимо того, что было уже заявлено».
О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы.
До этого, 4 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия.
Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что это недальновидный шаг западных стран, который может осложнить общение между государствами.