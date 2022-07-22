ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области

«Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», — сказал Рогов.
По его словам, огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем украинской армии. Он подчеркнул, что целью обстрела были населенные пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения.
«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — подчеркнул Рогов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.