06:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Убийцу Абэ заключили под стражу по решению суда
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Об этом сообщило агентство Kyodo.
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Ожидается, что разбирательство по делу продлится до конца ноября. Судебный орган установит, способен ли обвиняемый нести ответственность за совершенное преступление и в какой степени.
41-летнему Ямагами была назначена психиатрическая экспертиза. Также полиция планирует изучить пистолеты, которые убийца экс-премьера Японии изготовил самостоятельно.
Всего в доме мужчины найдено семь таких пистолетов. Ему также может быть предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.
О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.
За жизнь политика, который скончался после покушения, боролись 40 докторов. Для его спасения было перелито около 13 литров крови, но предотвратить остановку сердца не удалось.