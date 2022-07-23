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12:36 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе из-за обнаруженных немецкой и советской бомб эвакуировали около 90 жителей

Авиабомбы ликвидировали на полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства путем контролируемого подрыва.

Около 90 жителей Севастополя эвакуированы из-за обнаруженных на территории города немецкой и советской авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«На территории Севастополя сотрудниками специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю в разных районах города были обнаружены и идентифицированы два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Ими оказались немецкая авиационная бомба SC-250, обнаруженная в поселке Дергачи на улице 1-й Беговой, и советская ФАБ-100, найденная вблизи переулка Коробейников Нахимовского городского округа. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. Всего были эвакуированы 41 человек, в том числе восемь детей — жители поселка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей из окрестностей переулка Коробейников», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к работам привлечено 157 человек и 39 единицы техники, в том числе от МЧС России — 40 человек личного состава и шесть единиц техники. Авиабомбы были ликвидированы на полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства путем контролируемого подрыва. Операция прошла штатно, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

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