12:30 (мск), источник: ТАСС
Летевший из Тюмени в Сочи самолет из-за грозы ушел на запасной аэродром Минвод
В настоящий момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов.
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Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тюмень — Сочи, ушел на запасной аэропорт в Минеральных Водах из-за грозы. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
«Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облета грозового фронта. По погодным условиям командир воздушного судна авиакомпании “Ямал”, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов.