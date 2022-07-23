Сирийские военные не пропустили колонну американской техники

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — говорится в публикации.
Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.