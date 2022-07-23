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13:17 (мск), источник: © РИА Новости

Сирийские военные не пропустили колонну американской техники

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA.

Источник: AP 2022

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.

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