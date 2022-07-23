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14:19 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ под Кривым Рогом

Российские военные нанесли удар по месту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в городе Апостолово Днепропетровской области, говорится в субботнем брифинге Минобороны. В результате были убиты до 200 украинских военных. Также были ликвидированы девять артиллерийских орудий и военная техника. Апостолово находится в 45 км от Кривого Рога.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Кроме того, были нанесены удары по боевым позициям «формирования “Донбасс” у села Верхнекаменское в ДНР. В результате были убиты более 60 человек. 20 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы России завершают “разгром националистического батальона “Донбасс”. Тогда бои шли в том числе к юго-западу от Донецка.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также 23 июля Минобороны сообщило об уничтожении более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР.

В целом за сутки военные России нанесли удары по живой силе и военной технике Украины в 226 районах, в частности по 12 пунктам управления, четырем складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также беспилотникам.

Российские военные наносят удары по объектам в Днепропетровской области еще с марта. Тогда, например, Конашенков сообщал об уничтожении крупных баз горючего, снабжавших украинские войска в Донбассе, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Чугуеве. В мае ВКС России уничтожили арсенал ВСУ на территории склада предприятия в Кривом Роге. В июне российские военные сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ недалеко от Апостолово.

Украина в ответ на российскую спецоперацию ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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