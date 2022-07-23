Минобороны сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ под Кривым Рогом

Кроме того, были нанесены удары по боевым позициям «формирования “Донбасс” у села Верхнекаменское в ДНР. В результате были убиты более 60 человек. 20 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы России завершают “разгром националистического батальона “Донбасс”. Тогда бои шли в том числе к юго-западу от Донецка.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В целом за сутки военные России нанесли удары по живой силе и военной технике Украины в 226 районах, в частности по 12 пунктам управления, четырем складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также беспилотникам.
Российские военные наносят удары по объектам в Днепропетровской области еще с марта. Тогда, например, Конашенков сообщал об уничтожении крупных баз горючего, снабжавших украинские войска в Донбассе, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Чугуеве. В мае ВКС России уничтожили арсенал ВСУ на территории склада предприятия в Кривом Роге. В июне российские военные сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ недалеко от Апостолово.
Украина в ответ на российскую спецоперацию ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.