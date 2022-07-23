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17:33 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Источник: Reuters

ГААГА, 23 июля. /ТАСС/. Более 16 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян зарегистрировано в мире к настоящему времени. Об этом заявил в субботу на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти», — сказал он.

С учетом дальнейшего распространения вируса глава ВОЗ принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

По его словам, на своей второй встрече, состоявшейся 21 июля, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу. Однако с учетом ряда факторов глава организации заявил, что «принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск во всех регионах кроме европейского, где риск высок, объявил Гебрейесус.

«По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского, где мы оцениваем риск как высокий, — отметил он. — Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях на данный момент остается низким».

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