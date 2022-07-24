В Сочи один человек погиб в результате залпового ливня

«Подтверждена гибель одного человека», — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях появилась информация от очевидцев, что на наиболее пострадавшей от удара стихии Донской улице обнаружили тело женщины. По данным МЧС, из-за отсутствия ливневой канализации на улице Донской залповый ливень привел к значительному локальному подъему воды, которая сходит в реку Сочинка самотеком.
Как отметили в МЧС, сейчас работы по расчистке завалов, упавших деревьев и ликвидации последствий непогоды продолжаются. В них задействованы сотрудники МЧС России. «На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в МЧС. Пожарные откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина.
По данным министерства, сохраняются локальные подтопленные участки. Остаются подтопленными также некоторые автомобили.
Залповый ливень обрушился на Сочи вечером в субботу, за час выпало 55 мм осадков, наблюдались колебания уровней воды на реках с достижением неблагоприятных явлений. Из-за ливня, по данным местных властей, были подтоплены участки дорог, а также придомовые территории и первые этажи зданий. Кроме того, непогода стала причиной отключения электричества в Сочи. Сейчас ливень прекратился, уровень воды стабилизируется.