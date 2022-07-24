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02:33 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщило о гибели в Донбассе группы наемников из США, Канады и Швеции

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева, пишет газета Politico.

Спецоперация на Украине

В своем материале издание ссылается на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко. По словам последнего, речь идет об американцах Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав «сил специальных операций» и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка, отмечает газета.

Отмечается, что представитель Госдепартамента накануне подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американских граждан, однако не раскрыл их имена.

«Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить», — сообщил представитель госдепа.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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