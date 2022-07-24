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13:35 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: ПВО за сутки сбили пять БПЛА и перехватили 10 снарядов «Ураган» и HIMARS

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средствами ПВО РФ за сутки сбито пять беспилотников Украины, перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и американских HIMARS. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецка. Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня “Ураган” и HIMARS», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1 605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4 156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 457 единиц специальной военной автомобильной техники.

M142 HIMARS — высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракетами калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.

Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30−80 км в режиме РСЗО до 300 и более км в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса. Система принята на вооружение ряда стран, в числе которых США, Сингапур, ОАЭ, Канада, Польша, Румыния и Иордания.

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