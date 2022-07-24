Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбыСпасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки стало одним из ярких сюжетов этой недели
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
20:06 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России

БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб планирует начать кампанию по его дискредитации из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем. Слова политика приводит портал pink.rs.

Источник: © РИА Новости

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила, что мои позиции неприемлемы и что если я их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, <…> то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать», — рассказал Вулин.

По словам министра, массовую кампанию по его дискредитации в СМИ начнут уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.

«Условие было, чтобы я начал работать на эту иностранную спецслужбу. Не буду и ценой собственной жизни <…> Ни на кого я не работал и не буду работать, кроме сербского народа, сербского государства, и ни к кому не буду полностью лоялен, кроме президента всех сербов Александра Вучича», — подчеркнул он.

Чиновник призвал главу государства выдержать внешнее давление и сохранить военный нейтралитет, а также поддерживать «наилучшие» отношения с Россией и Китаем.

В Сербии в ближайшее время сформируют новое правительство по итогам состоявшихся 3 апреля парламентских выборов. «Движение социалистов» главы МВД в течение многих лет выступает постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента страны, но официального подтверждения о вхождении Вулина в состав нового кабинета министров пока не было.

 'Необратимые последствия'. Над Европой нависла новая угроза
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь