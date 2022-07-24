Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила, что мои позиции неприемлемы и что если я их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, <…> то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать», — рассказал Вулин.
«Условие было, чтобы я начал работать на эту иностранную спецслужбу. Не буду и ценой собственной жизни <…> Ни на кого я не работал и не буду работать, кроме сербского народа, сербского государства, и ни к кому не буду полностью лоялен, кроме президента всех сербов Александра Вучича», — подчеркнул он.
В Сербии в ближайшее время сформируют новое правительство по итогам состоявшихся 3 апреля парламентских выборов. «Движение социалистов» главы МВД в течение многих лет выступает постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента страны, но официального подтверждения о вхождении Вулина в состав нового кабинета министров пока не было.