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20:12 (мск), источник: Известия

Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене

Могилу украинского националиста Степана Бандеры, которая находится на кладбище в Мюнхене в немецкой Баварии, изрисовали баллончиками с краской. Об этом, ссылаясь на представителя местной полиции, заявила в воскресенье, 24 июля, радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Предполагается, что инцидент произошел накануне. Полицейские обнаружили, что крест на могиле Бандеры изрисован фиолетовым цветом.

После акта вандализма его обернули в брезент, чтобы произвести восстановительные работы.

Ранее, 22 июля, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пообещал поставить памятник пособнику гитлеровцев Бандере в Тирасполе. В своем обращении к народу Приднестровья украинский парламентарий использовал ненормативную лексику.

21 июля писатель Стивен Кинг заявил, что не считает украинского националиста Степана Бандеру великим человеком. Кингу пришлось оправдаться за свой разговор с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, в котором он дал положительную характеристику националисту. Он признал, что его разыграли, и заявил, что не знает, кто такой Бандера.

До этого, 30 июня, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в беседе с немецкими журналистами сравнил Бандеру с Робин Гудом.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

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