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23:06 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики В СЦКК в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел по направлению: 22:10 — населенный пункт Красногоровка —город Донецк (Петровский район)», — говорится в заявлении.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран-членов НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяют при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами становятся мирные жители.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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