«Зафиксирован обстрел по направлению: 22:10 — населенный пункт Красногоровка —город Донецк (Петровский район)», — говорится в заявлении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран-членов НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяют при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.