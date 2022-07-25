05:20 (мск), источник: ТАСС
Из села в Хабаровском крае вывезли более 60 человек из-за дыма от природного пожара
Жителей Джигды доставили в пункты временного размещения в селе Нелькан.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Спасатели вывезли свыше 60 человек из села Джигда на севере Хабаровского края из-за задымления от действующего вблизи природного пожара и отжигов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС России по региону.
«Из Джигды в превентивных целях вывезли 61 человека, из них 34 — дети. Они находятся в двух пунктах временного размещения в селе Нелькан на базе интерната и больницы, часть разместились у родственников и знакомых», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что спасатели эвакуировали только жителей пожилого возраста, тех, кто имеет заболевания, и детей. Автомобильных дорог до Нелькана нет, поэтому людей доставляли на аэроботе и лодках. Всего в Джигде проживает около 230 человек.
Природный пожар у Джигды начался 8 июля. Чтобы остановить распространение пламени, организуют в том числе отжиги и встречный пал. Отмечается задымление. Сейчас возгорание находится в 4 км от села.
Как сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, площадь возгорания у Джигды составляет 750 га. Пожар тушат 85 парашютистов-десантников Дальневосточной авиабазы. По информации ГУ МЧС, в Аяно-Майский район переброшена дополнительная группировка сотрудников лесоохраны из села имени Полины Осипенко и Николаевска-на-Амуре — в общей сложности 39 человек.
В Хабаровском крае природные пожары тушат на площади 753,3 га в Аяно-Майском и Ульчском районах. Очаги возгораний ликвидируют 116 человек, привлечено пять единиц техники. К тушению и авиационному мониторингу привлечены четыре воздушных судна, уточнили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края. За выходные ликвидировали шесть пожаров на площади 509,2 га. В Хабаровском крае в связи с пожарами на севере введен федеральный режим ЧС. По данным на конец прошлой недели, в труднодоступной горной местности, в зоне контроля действовали пожары на площади более 300 тыс. га.