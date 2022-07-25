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07:37 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.00 выпустили по городу Алчевску пять ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.00 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — говорится в заявлении.

С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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