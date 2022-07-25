Песков: удар по порту Одессы не может повлиять на отгрузки по соглашению об украинском зерне

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе пресс-колла.
22 июля Россия совместно с Турцией и ООН заключили трехстороннее соглашение, разрешающее вывозить украинское зерно, которое было заблокировано в черноморских портах после ввода российских войск на Украину 24 февраля. Зерно наряду с удобрением и другим продовольствием будут вывозить по Черному морю из трех портов, включая порт Одессы.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сопровождение судов с украинским зерном в Черном море будут обеспечивать Россия, Турция, а также третья сторона, которую определят позже.
Вчера, 24 июля, Минобороны России подтвердило, что ВМФ РФ высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. По данным Минобороны Украины, две ракеты попали в объекты инфраструктуры. В ООН осудили удар по порту и напомнили о необходимости соблюдать договоренности по зерновому соглашению.