Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР

«Идет зачистка», — также написал он в телеграм-канале.
Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы взяли под контроль большую часть поселка. Кроме того, на Углегорской ТЭС идет зачистка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.