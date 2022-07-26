Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются», — говорится в публикации.
Кроме того, ВСУ, по предварительным данным, ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО «Град», а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.
Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы M777, которые Киеву поставили США. Украинские войска активно обстреливают ими города Донбасса, в результате чего погибают мирные жители.