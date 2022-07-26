На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
12Природные пожары в Европе
13:56 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по психиатрической больнице в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются», — говорится в публикации.

Кроме того, ВСУ, по предварительным данным, ударили по Привокзальной площади в Киевском районе, добавил Кулемзин.

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в том числе ракетами из РСЗО «Град», а также снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Кроме того, представительство зафиксировало очередной обстрел Киевского района в 12:35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.

Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы M777, которые Киеву поставили США. Украинские войска активно обстреливают ими города Донбасса, в результате чего погибают мирные жители.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Европе началась паника после заявления 'Газпрома'
Эрдоган 'сводит с ума' Байдена из-за России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов
Украинские войска обстреляли психиатрическую больницу в Донецке
Украинский дрон атаковал КПП Троебортное в Брянской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь