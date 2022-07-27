ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке военного ведомства.
«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — добавили в министерстве.
Силами авиации уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня “Ураган” и артиллерийская батарея гаубиц “Гиацинт-Б” в районе Дзержинска, батарея РСЗО “Град” в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц “Мста-Б”, — говорится в документе.
Уточняется, что также поражены пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.