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14:55 (мск), источник: Ведомости

В России зафиксировали семь случаев заражения «кентавром»

В России выявили всего семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

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Источник: Агентство «Москва»

Пшеничная напомнила о рекомендации носить маски наиболее уязвимым группам лиц и о важности ревакцинации раз в полгода. Также она подчеркнула, что необходимость вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока отсутствует.

За последние сутки в России также зафиксировали рекордное с 22 апреля число заболевших — 9 027 человек. При этом всего за сутки выздоровели 5115 пациентов, еще 1628 человек были госпитализированы, а 36 — скончались. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%.

Новый штамм «омикрона» под названием «Кентавр» выявили в середине июля Нидерландах. Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других стран, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. В России его в первый раз выявили 19 июля у пятерых москвичей, все переносили болезнь в легкой форме. По словам врачей, этот подвид оказался более заразным, чем другие мутации, им болеют дольше, но зато переносится он значительно легче.

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