Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей

По версии следствия, в 2018 году занимавшая высокую должность в одном из тюменских банков Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище, откуда вынесла с сообщником в спортивных сумках свыше 560 миллионов рублей. Пропажу денег нашли лишь после выходных, а Бранденбург к тому времени уже на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего покинула Россию.
Было возбуждено дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы.
«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — рассказала Волк.
Ведомство не называет банк, однако речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления банка СБРР Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения денег, в которую, в частности, входила жительница Иркутска Инесса Бранденбург — ее специально приняли на должность заместителя председателя правления банка.
Из похищенных средств той же ночью около 350 миллионов в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 миллионов взяла себе Бранденбург, которая ночью на арендованном для нее за 1,1 миллиона рублей самолете Як-40 улетела в Москву, а затем в Берлин. Романюта, как и Бранденбург, был объявлен в международный розыск.