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16:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне полицейская машина подорвалась на взрывном устройстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. В Херсоне самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша, областная служба, получили ранения», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Сальдо также назвал травмы полицейских «сложными».

Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы около 12:30. По предварительным данным, сработало дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусоре у дороги.

За последнее время украинские диверсанты совершили несколько покушений на представителей власти Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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