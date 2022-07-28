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12:57 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский дрон атаковал дом, где живут сотрудники Запорожской АЭС

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Украинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку “Сосновый Бор” города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать», — сказал он.

Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

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