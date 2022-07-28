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12:33 (мск), источник: Ведомости

В России впервые с апреля за сутки выявили более 11 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 13 апреля. Также за сутки был госпитализирован 1491 человек, 5018 выздоровели от COVID-19, а 41 пациент скончался.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 565 551 случай коронавируса. 17 958 463 человека вылечились от COVID-19, а 382 313 — погибли.

В Москве за сутки зарегистрировали 4477 случаев заражения вирусом. 1829 пациентов выздоровели, 287 — были госпитализированы, 14 — умерли.

Наибольшее число случаев заражения за сутки зарегистрировали также в Подмосковье — 1242, Санкт-Петербурге — 1151, Ростовской области — 252, Краснодарском крае — 211.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю.

25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщали, что не планируют возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших ковидом.

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