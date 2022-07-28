В России впервые с апреля за сутки выявили более 11 000 случаев коронавируса

За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 565 551 случай коронавируса. 17 958 463 человека вылечились от COVID-19, а 382 313 — погибли.
В Москве за сутки зарегистрировали 4477 случаев заражения вирусом. 1829 пациентов выздоровели, 287 — были госпитализированы, 14 — умерли.
Наибольшее число случаев заражения за сутки зарегистрировали также в Подмосковье — 1242, Санкт-Петербурге — 1151, Ростовской области — 252, Краснодарском крае — 211.
25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщали, что не планируют возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших ковидом.