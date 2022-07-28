Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тысяч рублей», — огласила решение судья. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В конце марта на нее уже составлялся протокол по этой статье.
Поводом для составления протокола стали ее негативные высказывания о спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, который в тот момент рассматривал вопрос о аресте муниципального депутата Ильи Яшина* по уголовному делу о фейках о ВС РФ. В суде Овсянникова не отрицала фактических обстоятельств дела, но ссылалась на свободу слова.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство «подачкой» и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за «печеньки госдепа» и ведет себя «подло, предательски» по отношению к стране.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.