19:37 (мск), источник: Коммерсантъ
«Самолет Судного дня» приземлил в колонии
Обвиняемому в хищении деталей Ил-80 дали четыре года.
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Таганрогский городской суд признал местного жителя Жору Хачунца виновным в краже авиационного оборудования из самолета Ил-80 (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Ему назначено четыре года колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет возместить причиненный Министерству обороны РФ ущерб в размере 2,7 млн руб.
Воздушный командный пункт Ил-80, также известный как «самолет Судного дня», был разработан в конце 1980-х годов. Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами в условиях полномасштабной ядерной войны. Детальная информация о нем является гостайной. Всего в России четыре таких самолета.
В декабре 2020 года Ил-80 находился на аэродроме Таганрог-Южный для плановых работ по модернизации, проводимых сотрудниками ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» (ТАНТК).
4 декабря было обнаружено, что из самолета пропало 39 радиостанционных блоков и еще 5 плат из 5 таких же демонтированных блоков.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения.
В Кремле происшедшее назвали чрезвычайным происшествием.
«Конечно, будет и расследование и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спустя месяц в деле появился подозреваемый — официально безработный местный житель Жора Хачунц, ранее судимый за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказывала «Ъ» его жена Елена Хачунц, мужчину задержали 26 декабря за управление автомобилем без водительских прав и поместили в спецприемник на десять дней. По истечении этого срока к нему пришли правоохранители и заявили, что он стал обвиняемым в деле о краже деталей из «самолета Судного дня».
«После разговора со следователями ему дали мне позвонить, он был шокирован и напуган. Обвинение в краже с самолета казалось чем-то абсурдным — какой самолет, он их видел только в небе», — говорила она. Госпожа Хачунц подчеркивала, что ее муж никогда не имел отношения к ТАНТК имени Бериева, где находился самолет, и к заводу «даже близко не подходил», а в ночь совершения кражи находился дома, приглядывая за маленькой дочерью, пока Елена была в больнице.
Таганрогский городской суд отправил Жору Хачунца в СИЗО. Впоследствии меру пресечения неоднократно продлевали, на момент оглашения приговора обвиняемый провел под арестом почти полтора года.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в декабре 2020 года мужчина вместе с не установленными следствием лицами пробрался на тщательно охраняемый аэродром ТАНТК имени Бериева, через аварийную дверь проник на борт воздушного судна и демонтировал оборудование. Затем якобы перевез детали на служебном автомобиле аэродрома к забору, после чего забрал оборудование из машины и вместе с ним скрылся с места преступления. Причиненный ущерб был рассчитан следователями исходя из стоимости металла, из которого сделаны детали. Его общая сумма составила 2,7 млн руб.
Основными доказательствами вины Жоры Хачунца стали следы ДНК, обнаруженные на ручке аварийного люка и руле автомобиля. Кроме того, в приговоре упоминаются показания засекреченного свидетеля, который сообщил следователям, что находился в одной камере СИЗО с Жорей Хачунцем и тот якобы рассказал ему о краже.
Жора Хачунц не признал вину и намерен обжаловать приговор. Его адвокат Ольга Бояркина заявила «Ъ», что в деле много неустановленных деталей.
Следствие никак не объясняло, как Хачунцу удалось проникнуть на тщательно охраняемую территорию. В материалах просто прописано, что это было сделано «неизвестным способом». Камеры на тот момент не работали.
По словам адвоката, ее подзащитный «ни с кем не обсуждал кражу, потому что не совершал ее». «Если бы свидетель был настоящий, то следствию не было бы смысла его засекречивать. Нас лишили права провести очную ставку», — говорит госпожа Бояркина.
Согласно показаниям засекреченного свидетеля, Жора Хачунц рассказал ему, что детали спрятаны в поселке Красный Десант. «Никаких следственных действий после получения этих данных следователями не было произведено. Моего подзащитного даже не опрашивали по показаниям этого свидетеля. Деталей нигде не нашли. По нашему мнению, их и не искали», — также заявила адвокат.
Неубедительными она считает и выводы экспертов об обнаружении следов ДНК Жоры Хачунца на месте преступления. «Следы ДНК — это не отпечатки пальцев, их может переносить кто угодно, так что наличие следов не значит, что Хачунц лично трогал ручку самолета», — заключила адвокат. Она намерена добиваться полного оправдания своего подзащитного.
Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону