Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников

«Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру города Мелитополь ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.