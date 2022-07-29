В Липецкой области предотвратили теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора»

«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией “Правый сектор” под патронажем Службы безопасности Украины».
В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
В тайнике диверсантов обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, а в их средствах связи — переписку с активными участниками организации «Правый сектор». Следственным подразделением ФСБ России возбуждены уголовные дела по ст. ст. 30, 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ч. 2 ст. 282.2 («Участие в экстремистской организации»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).