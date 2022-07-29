Что известно об ударе по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные

По последним данным, погибли 53 из 193 человек, находившихся на территории объекта. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
О ночном обстреле Еленовки сообщили утром в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, повреждения получило здание исправительной колонии № 120.
Позднее в Донецке уточнили, что украинская сторона целенаправленно нанесла удар по баракам с пленными.
В Еленовке содержались в том числе боевики националистического формирования «Азов», заявили в Минобороны РФ.
Удар по Еленовке, расположенной между Донецком и Волновахой, был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В результате украинского удара, по последним данным Штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 человека. Изначально сообщалось о 40 погибших, такое же число называли в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ заявили о восьми раненых сотрудниках исправительного учреждения. Глава ДНР Денис Пушилин позднее уточнил, что пострадавших среди сотрудников нет.
Глава республики также подчеркнул, что среди погибших при украинском ударе нет иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине.
Киев, по словам Пушилина, умышленно обстрелял колонию с украинскими пленными, чтобы «уничтожить тех представителей, в частности, “Азова”, которые начали давать показания».
В Минобороны РФ назвали удар по Еленовке кровавой провокацией с целью запугать украинских военных и предотвратить в дальнейшем их сдачу в плен.
Как передает корреспондент ТАСС, место происшествия осматривают следователи СК РФ. Комментариев от ведомства пока не поступало.