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14:44 (мск), источник: ТАСС

Что известно об ударе по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по исправительному учреждению в Еленовке на территории Донецкой Народной Республики, где содержались украинские пленные. Об этом сообщили в республиканском министерстве информации и позднее подтвердили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По последним данным, погибли 53 из 193 человек, находившихся на территории объекта. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства удара

О ночном обстреле Еленовки сообщили утром в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, повреждения получило здание исправительной колонии № 120.

Позднее в Донецке уточнили, что украинская сторона целенаправленно нанесла удар по баракам с пленными.

В Еленовке содержались в том числе боевики националистического формирования «Азов», заявили в Минобороны РФ.

Удар по Еленовке, расположенной между Донецком и Волновахой, был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Погибшие и пострадавшие

В результате украинского удара, по последним данным Штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 человека. Изначально сообщалось о 40 погибших, такое же число называли в российском военном ведомстве.

Оценки количества раненых украинских пленных разнятся: называется число от 75 до 130. О состоянии пострадавших пока не сообщалось.

В Минобороны РФ заявили о восьми раненых сотрудниках исправительного учреждения. Глава ДНР Денис Пушилин позднее уточнил, что пострадавших среди сотрудников нет.

Глава республики также подчеркнул, что среди погибших при украинском ударе нет иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине.

Реакция властей

Киев, по словам Пушилина, умышленно обстрелял колонию с украинскими пленными, чтобы «уничтожить тех представителей, в частности, “Азова”, которые начали давать показания».

В Минобороны РФ назвали удар по Еленовке кровавой провокацией с целью запугать украинских военных и предотвратить в дальнейшем их сдачу в плен.

Как передает корреспондент ТАСС, место происшествия осматривают следователи СК РФ. Комментариев от ведомства пока не поступало.

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