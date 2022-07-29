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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.

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Чиновник уточнил, что обстрел был в Васильевском районе, на складах находилось зерно уже нового урожая.

«Целью их (ВСУ. — Прим. ред.) было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», — говорится в публикации.

Как отметил Балицкий, обстрел складов в очередной раз подтверждает, что киевские власти воюют с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба и создать гуманитарную катастрофу.

«Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте», — заключил глава администрации региона.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные намеренно поджигали зерно в порту Мариуполя, а также поля с пшеницей.

Российские военные в рамках специальной военной операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.

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