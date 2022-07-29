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13:44 (мск), источник: © РИА Новости

В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся украинские военнопленные, в результате которого погибли 53 человека.

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Источник: AFP 2022

Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS.

«По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка», — говорится в заявлении украинского генштаба. При этом генштаб Украины обвинил в нанесении удара по Еленовке вооруженные силы РФ, но не предоставил никаких доказательств.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Киев «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной республики».

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