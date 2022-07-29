В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР

Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS.
«По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка», — говорится в заявлении украинского генштаба. При этом генштаб Украины обвинил в нанесении удара по Еленовке вооруженные силы РФ, но не предоставил никаких доказательств.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Киев «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной республики».