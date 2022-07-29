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18:08 (мск), источник: © РИА Новости

На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS

ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл — РИА Новости. Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, передает корреспондент РИА Новости.

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Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров.

Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

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