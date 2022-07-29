Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ на Дунае

«в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — сказал он.
29 июля Минобороны сообщало об нанесенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.
Днем ранее штаб теробороны ДНР сообщил о том, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток».
Штаб уточнил, что мины были найдены на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района города и улицах Путиловская и Куинжи Киевского района Донецка.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.