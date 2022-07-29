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22:51 (мск), источник: Известия

Украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ на Дунае

Украинское географическое судно «Шляхович» в четверг, 28 июля, подорвалось на дрейфующей украинской мине в устье Дуная. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — сказал он.

29 июля Минобороны сообщало об нанесенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

Днем ранее штаб теробороны ДНР сообщил о том, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток».

Штаб уточнил, что мины были найдены на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района города и улицах Путиловская и Куинжи Киевского района Донецка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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