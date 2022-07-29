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22:36 (мск), источник: ТАСС

«Почта России» заверила, что утечка данных не угрожает безопасности ее клиентов

Служба безопасности «Почты России» уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Утечка данных не угрожает безопасности клиентов «Почты России», поскольку не содержала банковских данных. Об этом сообщает пресс-служба оператора в пятницу.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — сказано в сообщении компании.

Служба безопасности «Почты России» уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа, отмечает пресс-служба. «Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за “пробный”, — отмечается в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение об утечке данных пользователей «Почты России». В выложенном образце, как отмечалось, ровно 10 миллионов строк, которые содержат номер отслеживания, фамилию, имя и отчество или название компании отправителя и получателя, телефон получателя, город, индекс отправителя и получателя, вес и статус отправления, дату и время отправления.

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