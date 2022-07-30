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02:34 (мск), источник: ТАСС

CNN: США запросили ФРГ о возможности включить в обмен с РФ осужденного россиянина

НЬЮ-ЙОРК. /ТАСС/. Власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с РФ россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По его информации, речь идет о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым.

Как утверждает телеканал, сведения о запросе подтвердил источник в германском правительстве, тогда как американский чиновник заявил, что речь шла «о проверке статуса» россиянина.

При этом американские источники CNN назвали проблематичным включение осужденного в обмен заключенными между США и Россией.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и обвиняемую в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер.

Обмен заключенными стал одной из тем состоявшейся в пятницу телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как заявили по итогам разговора в российском министерстве, Лавров настоятельно предложил американскому коллеге вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии».

Высший суд Берлина в декабре приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года.

По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. подъехал к 40-летней жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя — Вадим Красиков — ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

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