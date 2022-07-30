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19:58 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за текущие сутки выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам 12 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня “Град”, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов», — говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо защитников Донецкой Народной Республики и одиннадцать получили ранения», — отмечается в сообщении.

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