Украинские войска за текущие сутки выпустили свыше трехсот снарядов по ДНР

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня “Град”, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов», — говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что огонь велся по районам 12 населенных пунктов республики.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четверо защитников Донецкой Народной Республики и одиннадцать получили ранения», — отмечается в сообщении.