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22:55 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ забросали центр Донецка противопехотными минами «Лепесток»

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска забросали центр Донецка противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине

Мины попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской.

В субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка в том числе с применением артиллерии, минометов и РСЗО «Ураган», при помощи которых проводилось дистанционная установка противопехотных мин «Лепесток».

Эти мины малозаметны на местности и взрываются, если наступить на датчик цели. Мины могут взорваться и самопроизвольно, в том числе от нагревания солнечными лучами.

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