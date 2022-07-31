Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — сказала она.
Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. «Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», — добавила сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.