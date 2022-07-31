ПВО России за сутки сбили пять украинских БЛА и перехватили 11 снарядов РСЗО

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области. Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Долгенькое и Синичено Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Новоивановка, Алчевск Луганской Народной Республики, Макеевка, Моспино Донецкой Народной Республики», — сообщил генерал-лейтенант.
По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 619 единиц специальной военной автомобильной техники.