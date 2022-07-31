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13:43 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС уничтожили до 350 националистов «Кракена» в техникуме в Харькове

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации боевиков «Кракена» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники», — говорится в сводке.

Еще один удар авиация нанесла по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема на территории ДНР.

Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, также уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.

А в окрестностях сел Потемкино и Белогорка в Херсонской области и Белая Криница в Николаевской уничтожено около 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах.

Подразделения ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили в воздухе 11 снарядов РСЗО в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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