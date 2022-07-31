ВКС уничтожили до 350 националистов «Кракена» в техникуме в Харькове

«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники», — говорится в сводке.
Еще один удар авиация нанесла по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема на территории ДНР.
А в окрестностях сел Потемкино и Белогорка в Херсонской области и Белая Криница в Николаевской уничтожено около 100 националистов и 25 единиц военной техники.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.